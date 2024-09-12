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​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 сентября? // АФИША
Фото: Сургутская филармония

14 сентября

«Три субботы в библиотеке»: Купцы, стандарты красоты и воспитатели

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00-19:00.

Творческую субботу откроет информационный час, на котором сургутяне познакомятся с единственным свидетелем старинного Сургута – «Купеческой усадьбой. Домом купца Глеба Степановича Клепикова». На мастер-классе участники смогут сделать открытку с достопримечательностью. Техника выполнения: рисование гелевыми ручками и перьями. Проверить свою эрудицию и узнать больше интересных фактов об истории нашего города можно в интеллектуальной игре «Правда или ложь».

Телефон для справок и предварительной записи: 31-89-15. Вход свободный. 6+

Встреча «Фантастическое путешествие»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В Сургуте пройдет первая встреча Арт-клуба галереи «Стерх» в этом сезоне. Гости мероприятия посмотрят новую выставку «Чтовижутопою», и пообщаются с автором ‒ петербургским художником Рубеном Монаховым. Также для горожан представят концерт-читку (музыка Валерия Гаврилина и тексты писателей из сборника «Сцены советской жизни»).

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Последнее танго»

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 18:00.

Легкий, ироничный, наполненный юмором и трогательными сценами, спектакль покорит сургутян своей искренностью и жизнелюбием. Блистательная игра и обаяние актеров захватывает с первого момента, заставляет зрителя плакать, смеяться и держать в напряжении до конца. В ролях Владимир Лихошерст, Ольга Кандазис, Ирина Смолякова и Светлана Ивашкова.

Телефон для справок: +7 (3462) 76-30-00. Цена билета: 1 500 ‒ 3 000 рублей. 16+

Спектакль «Онегин»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

У вас есть возможность посетить спектакль по легендарной поэме Александра Пушкина «Евгений Онегин». Текст Пушкина феноменален близостью каждому зрителю, ведь даже не читавшие роман люди знают сюжет, цитируют про «дядю самых честных правил» и «чем меньше женщину мы любим». Режиссер Юлиана Лайкова не меняет эпоху, подчеркивая, что текст романа вне времени.

Телефон для справок: 53-03-17, 53-03-19. Цена билета: 400 ‒ 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Открытие сезона в Невесомости

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Невесомость открывает новый, шестой концертный сезон традиционным музыкальным фестивалем. На нем выступит восхитительная группа музыкантов: молодых и матерых, мелодичных и драйвовых, веселых и меланхоличных. Гостей концерта порадуют «Искренность», «Молочный шаг», «Sweet Gift», «Chrome Inc» (с трибьют-программой «Mineral»), а также волшебная Матрёна.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 550 рублей. 16+

15 сентября

Спектакль «Красная шапочка»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Музыкальная постановка спектакля «Красная Шапочка» по сказке Шарля Перро пронизана неповторимым французским колоритом. Это история о маленькой девочке, которая идет навестить свою больную бабушку, а голодный Волк решает ее съесть. Конечно, всем известно, что сказка закончится благополучно, но это не мешает переживать за главную героиню, ее бабушку и с нетерпением ждать счастливой развязки. В спектакле много забавных песен и доброго юмора, которые понравятся и детям, и родителям.

Телефон для справок: 63-71-95, 34-48-18. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Беседа «Сложные чувства: как говорить с партнером «про это»

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 13:00.

В обществе тема отношений за пределами спальни строго табуирована и многих заставляет чувствовать себя некомфортно. Зачастую проблемы в отношениях начинаются потому, что мы не знаем и не умеем говорить «про это» без чувства стыда, вины и страха. Что стоит за этими чувствами с научной и исторической точки зрения? Как начать разговор о столь деликатных вопросах? И как перевести эту тему в формат открытого диалога для партнеров ‒ расскажет клинический психолог, мастер легализации правды, коуч и системный практик Любовь Гончарук.

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 18+

Кукольный спектакль «Маленький принц»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, многофункциональный зал. Время: 15:00.

Поучительная сказка-притча французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери знакома каждому с детства. Режиссер спектакля и руководитель студии Татьяна Гулеватая оживит всеми любимую сказку! Кукольный спектакль, поставленный воспитанниками театрального коллектива «Отражение», проведет зрителей через самые разные грани человеческих судеб и характеров и подарит ощущение волшебства.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: 400 рублей. 6+

Концерт ансамбля танца Сибири

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, концертно-театральный зал. Время: 18:00.

Ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко – культурное достояние России. На мировой танцевальной сцене именно он олицетворяет Сибирь. Основу концертной программы «Широка страна моя» составят знаменитые хореографические композиции, созданные художественным руководителем и главным балетмейстером народным артистом СССР Михаилом Семеновичем Годенко. Узнаваемый «годенковский» стиль – это искрометный темп, массовость, высокотехничные трюки, лирические хороводы, блестящие сюжеты, сибирские красавицы и бравые парни, воплощающие образ могучей Сибири.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: 400 ‒ 1 000 рублей. 6+

Юмористическое шоу «Шутки из будущего»

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Горожане могут посетить мистическое юмористическое шоу, в котором комик Александр Хомяков и профессиональный таролог Юлия Шадрина отвечают на вопросы зрителей с помощью карт таро. Хомяков ‒ не разбирается в картах, поэтому будет смотреть и угадывать по ним ответ. Юлия Шадрина ‒ еще как разбирается в таро, поэтому на вопрос гостя будет дана правильная консультация.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 500 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 16+


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Сегодня в 16:31, просмотров: 213, комментариев: 0
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