В Сургуте продолжается снос аварийных домов

В Сургуте продолжается программа переселения граждан из аварийных домов. Сейчас проводятся работы по сносу жилья на адресе Озерная, 11А. Оно было признано аварийным еще в 2012 году. Начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов администрации Сургута Виталий Галиев рассказал о текущем этапе программы расселения и сноса аварийных домов в городе.

«Дом был признан аварийным в 2012 году и подлежал расселению в рамках региональной адресной программы до 2017 года. В доме проживало 30 семей, которым предоставлены благоустроенные помещения», – пояснил глава отдела.

Он также отметил, что за этот год в Сургуте уже расселено 148 семей, из которых десять – по программе до 2017 года и 138 – после 2017 года.

«Граждане все остались довольными. Жилые помещения приобретены на аукционах в микрорайоне Марьина Гора. Квартиры сданы полностью с ремонтом, имеется сантехника. Семьям остается только завозить свои вещи и мебель», – отметил Галиев.

При этом он подчеркнул, что на начальных этапах переселения у горожан возникали вопросы по инфраструктуре, включая доступность школ, детских садов и общественного транспорта в новых районах. Однако со временем эти проблемы удалось решить.

На начало 2024 года в Сургуте было 67 аварийных домов, из которых 38 уже снесены. На сегодняшний день их осталось 29, среди которых три уже переданы подрядчикам. «Один дом расположен здесь, второй – в поселке Юность и третий – в первом микрорайоне города», – рассказал спикер.

Он также объяснил корреспонденту siapress.ru разницу между аварийными, ветхими и фенольными домами.

«Если дом признан аварийным, то уже существует угроза обрушения и причинения вреда жизни и здоровью граждан, поэтому меры по расселению принимаются незамедлительно. В ветхих домах такой угрозы не существует. Если брать по проценту износа: до 75% – ветхие дома, более 75% – аварийные. Также есть фенольные жилые помещения. Семья имеет право обратиться в уполномоченные органы в целях проведения исследований на фенолы. Выдаются заключения, которые подтверждают наличие его в атмосферном воздухе помещения, либо отсутствие. То есть, соответственно, это уже другая программа расселения», – пояснил Виталий Галиев.

Программа переселения продолжает действовать, и в ближайшие годы город планирует полностью избавиться от аварийного жилья, предоставив жителям Сургута современные и комфортные квартиры.

Напоминаем, в прошлом году в Сургуте из аварийных домов расселили 735 семей.