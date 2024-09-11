Блог из Сургутского района занял второе место в конкурсе проектов инициативного бюджетирования

Сургутский район стал призером Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Второе место занял блог «Осторожно: горячо» − видеозарисовки с кулинарными мастер-классами. Подростки Русскинской снимали проект в медиастудии молодежной резиденции и рассказывали о своих семейных рецептах. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой в соцсетях.

«Проект «Осторожно: горячо!» реализуется на районные и окружные средства в размере 2,3 млн рублей. Такое софинансирование было одним из условий участия в федеральном конкурсе инициативного бюджетирования НИФИ Министерства финансов РФ. Всего в нем были заявлены почти 1,2 тысячи инициатив из 52 субъектов России. Идеи оценивали 50 экспертов», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что с 2019 по 2023 года район реализовал 37 проектов на почти 160 млн рублей. Так, например, в этом году из окружной казны привлекли порядка 10 млн рублей на инициативу по созданию фиджитал-пространств. Еще 4,5 млн рублей дополнил муниципальный бюджет. Сейчас идет закупка оборудования для молодежных центров в Ульт-Ягуне, Ляминой и Сытомино.