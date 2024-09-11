В некоторых автобусах Сургута при объявлении остановок рассказывают об истории города

В Сургуте запустили пилотный проект «Имена нашего города»: теперь на некоторых автобусах при объявлении остановок рассказывают интересную историческую информацию. Инициатором проекта выступила Молодежная палата при Думе города, передают в пресс-службе администрации.

«Проект приурочен к 430-летию Сургута. Мы с ребятами решили рассказать об истории нашего города и просветить тем самым молодежь. У нас есть большое количество значимых мест. Одним из таких является Рыбоконсервный завод, который в годы Великой Отечественной войны изготавливал консервированную продукцию для наших бойцов на фронте. И после окончания войны продукция комбината поставлялась по всему миру», – поделился член молодежной палаты при Думе города Сургута Армен Кочарян.

Проект начали реализовывать на маршрутах №28 и 28А, в планах − №29. В основном они проезжают через такие исторические места, как ИКЦ «Старый Сургут», Рыбоконсервный завод, улицы Ивана Захарова, Мелик-Карамова, Чехова и другие.

«В адрес нашего предприятия поступила замечательная инициатива и мы, безусловно, отреагировали позитивно. Мы за то, чтобы повышать интерес у пассажиров к истории города, и в целом, сделать общественный транспорт более дружелюбным. Понадобилось некоторое время на настройку оборудования. В среднем, это небольшие фрагменты аудио по 5-10 секунд, поэтому они не станут доставлять дискомфорта пассажирам во время поездок», – рассказал генеральный директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

Объявляют остановки в городском транспорте молодые парламентарии. Они рассказывают исторические факты о местах или людях, в честь которых названы улицы. Сургутская молодежь согласовывала информацию со специалистами Сургутского краеведческого музея и перевозчиком.

Если сургутянам понравится идея, то она распространится и на другие маршруты.