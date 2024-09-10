В Сургутском районе в ДТП погиб водитель легковушки

Сегодня, 10 сентября, на 104 километре автодороги «Сургут-Когалым» случилось ДТП с двумя бензовозами и легковушкой. По предварительным данным, водитель автомобиля «Москвич 3» выехал на «встречку», задел один бензовоз, а после столкнулся с еще одним. Об этом говорится в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Сегодня утром на 104 километре автодороги «Сургут-Когалым» водитель автомобиля «Москвич 3» 1982 года рождения, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где по касательной задел двигавшийся во встречном направлении бензовоз, далее легковой автомобиль столкнулся со следующим бензовозом», ‒ указали в сообщении.

Водитель «Москвича» погиб на месте. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.