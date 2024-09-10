Сургутян приглашают поучаствовать в конкурсе «Премия «Признание»

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) объявляет о проведении Конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание» (далее – Конкурс) в 2024 году.

В Конкурсе участвуют граждане и негосударственные некоммерческие организации, реализующие в автономном округе гражданские практики, благотворительные и социально значимые проекты, в том числе участвующие в благотворительной деятельности.

Условия участия и порядок проведения Конкурса определены Положением о Конкурсе, утвержденным постановлением Губернатора автономного округа от 28 сентября 2004 года № 141 «О Конкурсе социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание».

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Милосердие без границ»;

- «Доброволец года»;

- «Социальная звезда»;

- «Организатор добрых дел»;

- «Достояние Югры»;

- «Лучший международный проект»;

- «Защитник окружающей среды»;

- «Лидер территориального развития»;

- «Правозащитная деятельность, правовое просвещение и воспитание».

Конкурс проводится в электронной форме на цифровой платформе «Единый Личный Кабинет Активиста» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.elkanko.ru (далее – цифровая платформа).

Для участия в Конкурсе его участники и субъекты ходатайства должны пройти регистрацию на цифровой платформе и представить в личном кабинете цифровой платформы заявку на русском языке, включающую информацию об успешной гражданской практике и (или) социально значимом проекте, в соответствии с указанными номинациями по утвержденной форме.

Срок приема заявок для участия в Конкурсе с 1 сентября по 1 октября 2024 года включительно до 23:30 часов по местному времени (UTC +5:00).

Субъектами ходатайства в отношении участников конкурса, которых они выдвигают для участия в Конкурсе, являются Общественная палата автономного округа, общественные советы при исполнительных органах автономного округа, общественные палаты муниципальных образований автономного округа, общественные советы, созданные при органах местного самоуправления, государственные учреждения автономного округа, территориальные общественные самоуправления, общественные организации автономного округа, экспертный совет по предоставлению грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества, утвержденный в соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 31 октября 2018 года № 108 «О грантах Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества и реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий»