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​В Сургуте подвели промежуточные итоги дорожной кампании

Более 170 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Сургуте в 2024 году

​В Сургуте подвели промежуточные итоги дорожной кампании
Фото: администрация Сургута

В Сургуте активно ведутся работы в рамках дорожно-ремонтной кампании 2024 года. В этом году будет отремонтировано более 170 тысяч квадратных метров дорог общей протяженностью свыше 23 километров. На данный момент завершены работы на четырех из семи объектов. Об этом сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

«Работы завершены на улицах Энергетиков (участок от Майской до Энгельса), Нефтеюганское шоссе (участок от Островского до Маяковского), Автомобилистов и Дальняя. Частично выполнен ремонт по улице Западной. Сейчас идут конкурсные процедуры по продолжению ее ремонта. Также стартовали работы по ремонту улиц Югорской и Толстого. Контракты заключены, работы проводятся», – отметила представитель администрации.

Контракт на ремонт улицы Югорской заключен на два года. В этом сезоне будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, установка бортовых камней и поднятие дождеприемных колодцев. Работы по приведению в нормативное состояние тротуаров начнутся в следующем году, с устройством четырех остановочных пунктов.

Также в этом году обновят тротуары на улицах Островского, Гагарина и Мечникова. Ремонт тротуаров начался с улицы Островского, где специалисты обновят пешеходные дорожки на участках от проспекта Ленина до проспекта Мира и от проспекта Мира до дома № 15 по улице Островского. Завершение всех работ по тротуарам запланировано на середину ноября.

Силами ПАО «Сургутнефтегаз» уже выполнен ремонт покрытия автомобильных дорог на пяти объектах протяженностью около 4 километров, включая улицы Губкина, Монтажная, Трубная и Андреевский заезд. Обновлен также тротуар по проспекту Ленина около Центра вахтовых перевозок.

Кроме того, в Сургуте началось строительство крупной открытой парковки на 219 мест возле поликлиники №4 в 37-м микрорайоне. Начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу сообщил, что на данный момент ведутся подготовительные работы: «В начале августа текущего года был заключен муниципальный контракт на реализацию данного объекта. Сегодня ведутся подготовительные работы. Специалисты устанавливают ограждения и приступают к разбивке территории будущей парковки. Чтобы приступить к следующему этапу, необходимо освободить территорию от большого количества припаркованных автомобилей».

Депутат думы города Артем Гаврилов подчеркнул, что новая парковка будет предназначена не только для посетителей поликлиники, но и для жителей близлежащих домов, что повысит комфорт для всех автолюбителей. Помимо парковки, проект включает создание удобных подъездов, пешеходных дорожек, сетей наружного освещения и видеонаблюдения.

В рамках дорожной кампании нынешнего года также удалось ликвидировать колейность на 27 участках дорог общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. Кроме того, ведутся работы по ремонту 10 внутриквартальных проездов, из которых семь уже практически готовы.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 16:31, просмотров: 144, комментариев: 0
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