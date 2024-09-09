Юбилейный сезон Сургутского театра открывается спектаклями о любви

13 сентября Сургутский музыкально-драматический театр вступает в юбилейный, 25-й сезон. Он начнется с популярных постановок минувших сезонов: драма «Онегин» по роману Александра Пушкина (режиссер Юлиана Лайкова) и музыкальный спектакль «Однажды в Verone» (режиссер Александр Фокеев), сообщает пресс-служба учреждения.

«Впервые мы открываем сезон не в родных стенах ‒ там, как известно, ожидается капремонт. Спектакли принимает одна из лучших сцен Югры – большой зал Сургутской филармонии. Искренне признательны руководству дружественного учреждения за открытость, за партнерство», ‒ сообщила директор Сургутского театра Светлана Астраханцева.

20 и 21 сентября театр представит драму «Идиот» по роману Федора Достоевского. Спектакль был поставлен режиссером Гарольдом Стрелковым в 2008 году, горячо принят зрителем, но его сценическая жизнь по разным причинам оказалась скоротечной. Спустя 15 лет Сургутский театр восстанавливает спектакль с новым актерским составом.

«Соблюдены традиции премьер: детям – новогодняя сказка, женщинам – весенний мюзикл. В декабре спектакль «Пиноккио» по сказке Карло Коллоди поставит режиссер Виктория Печерникова. К 8 Марта готовят музыкальную комедию «В джазе только девушки». К 80-летию Великой Победы представят спектакль по военной лирике Булата Окуджавы. Возглавит работу над спектаклем молодой московский режиссер Иван Судаков. Наконец, ожидается премьера от сургутского режиссера Александра Фокеева. Молодые расскажут о немолодых. «Рок-н-ролл на закате» ‒ так называется комедия по пьесе Михаила Хейфеца о двух пожилых людях, которым захотелось научиться танцевать рок-н-ролл», ‒ добавили в сообщении.

Сургутский театр не забывает и о жителя округа: запланированы гастроли на сценах населенных пунктов Сургутского района, Когалыма и Ханты-Мансийска.

Главным фестивальным событием сезона для учреждения станет участие в Большом детском фестивале, который проводится под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. Показы в рамках конкурса пройдут 12 октября ‒ на сцене Московского губернского театра, 14 октября ‒ на сцене Молодежного театра на Фонтанке.