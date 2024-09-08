Половина читателей siapress.ru считают, что Павел Дуров ни в чем не виноват

По результатам опросов среди читателей siapress.ru, личность и дела Павла Дурова не вызывают интерес почти у половины аудитории. Из 123 участников опроса 42,3% заявили, что они «более-менее» интересуются, что происходит с основателем Telegram. Однако 48,8% респондентов прямо ответили, что их это не интересует. Лишь 8,9% выразили активный интерес к событиям вокруг Дурова.

Что касается ответственности самого предпринимателя, мнения разделились: 47,3% считают, что Дуров ни в чем не виноват, а 31,3% признались, что не имеют однозначного ответа на этот вопрос. Виновным его считают лишь 12,2%, а 9,2% полагают, что он виноват «немного».