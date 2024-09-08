На трассе «Сургут – Лянтор» в ДТП погиб водитель, и еще пять человек пострадали

Вчера, 7 сентября, на 24 километре автодороги «Сургут – Лянтор» произошло массовое ДТП. В автоаварии погиб 24-летний парень. Еще пять человек получили травмы, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«7 сентября 2024 года в 20:25 на 24 километре автодороги «Сургут – Лянтор» водитель автомобиля «BMW» 2000 года рождения, по предварительным данным, двигаясь со стороны Сургута в сторону Лянтора, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «Higer», движущимся во встречном направлении, после чего совершил столкновение с автомобилем «Кia», движущимся в попутном направлении, в последствие столкнувшись с автобусом «Ivecо». В результате ДТП водитель автомобиля «BMW» скончался на месте, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести», – указали в сообщении.

В настоящий момент оперативные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.