Одиннадцатый центр «Точка роста» начал работать в Сургутском районе

В Сургутском районе открылся новый инновационный центр для школьников – «Точка роста». Это уже одиннадцатый подобный центр в муниципалитете. Он заработал на базе Локосовской школы, сообщил глава района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«В Сургутском районе открыли одиннадцатую «Точку роста». Инновационный центр на базе Локосовской школы заработал сегодня. Оснастили учебное пространство на 875 тысяч рублей. Закупили школьные микроскопы «Эврика», по паре цифровых предметных лабораторий – по биологии, химии и физике, ноутбуки», – написал он.

По его словам, за 120 тысяч рублей в «Точке роста» оформили классы химии и физики. Средства на эти цели выделили из бюджета Сургутского района.

Первая «Точка роста» появилась в муниципалитет в 2020 году. На сегодняшний день их одиннадцать. Они расположены в Высоком Мысе, Нижнесортымском, Ляминой, Угуте, Ульт-Ягуне, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном, Русскинской и в Локосово. На оформление всех помещений из муниципального бюджета направили около 2,1 миллионов рублей.

«Есть и первые результаты работы школьников в центрах. При прохождении итоговой аттестации районные одиннадцатиклассники вышли на второе место в Югре по физике», – указал Андрей Трубецкой.

Всего по учебным предметам в «Точке роста» Сургутского района обучается 4 300 школьников.