Сургутян приглашают на празднование юбилея старейшего сквера

Во вторник, 10 сентября, в Сургуте устроят торжественное празднование юбилея и официального открытия сквера на улице Мелик-Карамова, 41 после реновации. Горожан ждут развлекательные мероприятия для детей, мастер-классы, выступления артистов ЦКиД «Камертон», уроки граффити от известного художника Максима Ярового и дружеское чаепитие.

«Восемь лет я со своей командой занимался спасением старейшего сургутского сквера на улице Мелик-Карамова, – отметил председатель АНО «Интеллектуальный клуб» Алексей Кучин. – Вместе с вами мы проводили там субботники, сажали деревья, вывозили мусор, искали финансы, думали, как сделать сквер удобным и современным, но сохраняющим память о его истории».

Мероприятие организует АНО «Интеллектуальный клуб» при поддержке администрации города Сургута и Фонда президентских грантов.