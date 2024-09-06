Два округа с похожими проблемами проинспектировали депутаты Думы Сургута

Глава Сургута Максим Слепов совместно с депутатами Артемом Гавриловым и Денисом Синенко провели инспекцию пятого и пятнадцатого избирательных округов. Основное внимание было уделено многолетним проблемам, которые до сих пор остаются нерешенными.

Так, одной из главных тем стал недостроенный четырехэтажный дом на улице Ленина. Как отметил депутат Гаврилов, судьба этого здания волнует местных жителей уже несколько десятков лет.

«Как сообщили представители администрации, существовала проблема с определением собственника здания. Собственника нашли и в его планах – здание достроить. Контрольное управление готовит предостережение о приведении облика здания в нормативное состояние и выполнение ограждения», − сообщает пресс-служба Думы Сургута.

Еще одной «долгоиграющей» проблемой является ремонт дворовых территорий по адресам Чехова 10 и Чехова 10/1. Жители этих домов несколько лет назад проголосовали за участие в программе «Комфортная городская среда», однако управляющая компания не подала необходимые документы в администрацию, из-за чего работы так и не начались. Депутат Гаврилов призвал ускорить решение этого вопроса.

Помимо этого, не первый год не решается проблема чистки прохода возле школы №46. Зимой скользкие и неубранные тротуары представляют угрозу для жителей − школьников, их родителей и педагогов. После межевания этот участок перешел в ведение лесопаркового хозяйства, и с постановкой его на кадастровый учет проблема будет решена.

Менее сложной оказалась задача по замене покрытия на спортивной площадке школы №32. Спортивное покрытие, которое было установлено всего год назад, пришло в негодность. Власти обязались заменить его по гарантии.

На территории пятнадцатого округа, который курирует депутат Денис Синенко, также выявлены проблемы. Особое внимание уделили межквартальным проездам между улицами Университетской и Пролетарским проспектом. Жители жалуются на огромную яму у дома №10 по улице Захарова. Вопрос взят на контроль.

Жильцов дома №5 по улице Захарова беспокоит еще одна проблема – предстоящее соседство с шашлычной, которую планируют открыть на первом этаже здания. Этот вопрос также был передан в работу.