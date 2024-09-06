В Сургуте состоится открытие обновленного сквера на улице Мелик-Карамова

10 сентября в Сургуте пройдет торжественное открытие обновленного сквера на улице Мелик-Карамова, 41, который был спасен благодаря усилиям местных жителей и активистов. Организатором мероприятия выступает депутат думы Сургута Алексей Кучин, который вместе со своей командой в течение восьми лет работал над сохранением и благоустройством этого старейшего городского сквера.

«Восемь лет я со своей командой занимался спасением старейшего сургутского сквера, вместе с вами мы проводили субботники, сажали деревья, вывозили мусор, искали финансы, думали, как сделать сквер удобным и современным, но сохраняющим память о его истории. В общем, как говорил известный мультипликационный герой: мы строили-строили и, наконец, построили!» — отметил Алексей Кучин в своем посте в социальной сети, приглашая всех горожан на празднование юбилея сквера.

Официальное открытие сквера состоится 10 сентября в 18:00. Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная программа, включающая развлечения для всех возрастов:

Развлекательная программа для малышей от МБУ «Вариант»;

Увлекательная экскурсия по истории сквера от Сургутского краеведческого музея;

Мастер-классы по историческому моделированию от парка «Россия — Моя История»;

Уроки граффити от известного художника Максима Ярового ;

; Выступление артистов Центра культуры и досуга «Камертон»;

Награждение победителей конкурса рисунков;

Соседское чаепитие с настоящим самоваром.

Организаторы обещают теплую и дружескую атмосферу, где все желающие смогут в непринужденной обстановке пообщаться и насладиться праздником.

Мероприятие проводится при поддержке Администрации города Сургута и Фонда президентских грантов.