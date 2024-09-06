Мария Ванькова ушла с поста главы ДГХ

Сегодня, 6 сентября, Мария Ванькова покинула пост директора департамента городского хозяйства администрации Сургута. Она оставила пост по собственному желанию, сообщает мэрия города.

«6 сентября стало последним рабочим днем для Марии Ваньковой в должности директора департамента городского хозяйства администрации города Сургута. Мария Николаевна оставляет пост по собственному желанию», – указали в сообщении.

Департамент городского хозяйства Мария Ванькова возглавляла с января 2024 года. До этого она работала в качестве советника главы Сургута Андрея Филатова.

Ранее мы писали о том, что на чиновницу завели уголовное дело за взятку в размере более 500 тысяч рублей.