Пожар в СурГУ произошел во время ремонтных работ

В Сургутском государственном университете случилось возгорание во время ремонта кровли. Оказалось, что рабочие использовали открытый источник огня. Об этом сообщили МЧС России по ХМАО в своих соцсетях.

«Поступило сообщение о загорании лампочки. По информации органов дознания МЧС России пожар произошел в результате проведения ремонтных работ кровли с применением открытого источника огня», – указали в сообщении.

На месте инцидента продолжают работать представители дознания МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории.

Ранее мы писали о том, что из-за пожара в СурГУ эвакуировали более 100 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.