16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9288   EUR  98,0725  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 сентября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 сентября? // АФИША
Фото: Галерея современного искусства «Стерх»

7 сентября

Выставка «Краски бабьего лета»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

Горожан приглашают встретить 15-летие сургутского отделения Творческого Союза Профессиональных художников России (ТСПХ). На мероприятии будут представлены работы последних лет, многие из них выставляются впервые. Гости выставки увидят картины Натальи Усовой, Татьяны Загнетной, Натальи Виль, Любови Кутузовой, Марины Шишовой, Алены Гирявенко, Маргариты Сладковой, Ларисы Юнг и Валентины Паренько.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: дети с 5 до 7 лет, пенсионеры – 50 рублей, дети с 7 до 18 лет – 100 рублей, взрослый – 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Открытие выставки художницы ЕВГЕНИИВСИБИРИ

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 14:00.

Жителей Сургута приглашают на открытие выставки художницы ЕВГЕНИИВСИБИРИ. Открытие состоит из двух частей.

В 14:00 запланированы различные тематические мастер-классы от автора выставки и приглашенных творческих активистов города – Екатерины Sova, эко-бренда «YAM'», цветочной студии «VDOXFLOWERS», эко-студии «Бумажник».

В 17:00 начнется вечерняя программа с экскурсией по выставке, тематическим мастер-классом от Виктории Абдуллиной по созданию книжной закладки с ботаническим орнаментом и музыкальным выступлением чудесной Татьяны Севастьяновой и хедлайнеров прошедшего «Морского фестиваля» – группы «meow!».

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Экспозиция «Велено город ставити...»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.

Для сургутян подготовили экспозицию, посвященную рождению Сургута в XVI веке и служилым людям – основателям города. В центральном зале представлен макет сургутского острога, макет верхотурского коча, макет памятника основателям города, а также материалы, отражающие историю присоединения Сибири к государству Российскому.

Телефон для справок: 42-47-83. Цена билета: детский – 50 рублей, взрослый – 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

8 сентября

Мастер-класс «Ловушка снов»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Горожане могут сделать куклу-оберег – ловушку для снов, которая оберегает наш сон или сон ребенка, улавливая, притягивая добрые сны и задерживая злые. Кукла будет выполнена в технике плетения.

Телефон для справок: 42-47-83. Цена билета: 350 рублей. 12+

Пешеходная экскурсия «От крепости до города»

Место проведения: МБУК «Сургутский краеведческий музей», улица Просвещения, 7, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова». Время: 12:00.

Юных и взрослых горожан приглашают на прогулку по исторической части Сургута. Так они увидят место, где был основан острог, познакомятся с улицами города XIX века, а также узнают много исторических легенд, связанных с городом.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+

Чтение сказки «Красная шапочка»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 12:00.

Для маленьких читателей и их родителей в библиотеке состоится встреча с артистом-кукловодом Театра актера и куклы «Петрушка» Анной Павловской. Она прочитает всем участникам встречи сказку Шарля Перро «Красная шапочка». После чтения среди присутствующих разыграют четыре пригласительных билета на спектакль «Красная шапочка», который состоится в Сургутской филармонии 15 сентября.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 0+


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:15, просмотров: 203, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюменской области ведут работу передвижные медицинские комплексы 501
  2. ​12 тысяч участников соберет Промышленно-энергетический форум TNF-2024 482
  3. ​Дома культуры строят в тюменских селах по нацпроекту 464
  4. ​В СурГУ эвакуировали более 100 человек из-за пожара 410
  5. ​«СПОПАТ» забирает под обслуживание маршрут «ЗапСибАвто» 294
  6. ​В ХМАО девятилетняя перебегала двор и угодила под колеса машины 294
  7. ​Общепиту Сургута нужно пройти регистрацию и не только 291
  8. ​Над Филиппинами сгорел метеороид: как это было 275
  9. В Сургуте стартовал отопительный сезон 255
  10. В Сургуте отремонтируют «фиолетовый» мост в парке «За Саймой» 248
  1. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 1735
  2. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Александр Сальников ONLINE 1490
  3. ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» 1413
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Евгений Дьячков ONLINE 1365
  5. ​«Нынешнее положение автомобилистов построено на ущемлении остальных участников движения. Это нужно исправлять» 1299
  6. Роскомнадзор: YouTube в России останется медленным 1223
  7. ​Свой родной аэропорт 1141
  8. Алексей Гулякин: «Я остаюсь в Сургуте, чтобы вернуть людям деньги» 1105
  9. ​Югорчан призывают делиться своими мыслями о том, как улучшить туристическую привлекательность региона 1094
  10. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1066
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 17696
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5864
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5509
  4. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 4483
  5. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3770
  6. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3703
  7. ​Церковь и архитектура 3368
  8. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 3355
  9. ​Штрафуйте 3028
  10. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 2691

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика