Подготовка к отопительному сезону в Сургутском районе завершена

В Сургутском районе завершены все мероприятия, которые необходимо было выполнить до начала отопительного сезона. Так, со 2 сентября предприятия готовы к подаче тепла в социальные объекты по предварительным заявкам.

«В Федоровском завершен ремонт котла котельной №1а. В Лянторе закончен ремонт сетей тепло- и водоснабжения в 7-м мкрн, канализационного коллектора по ул. Озерной, дымовой трубы котельной №3. В Нижнесортымском отремонтировали 680 метров магистральных сетей теплоснабжения. В Ульт-Ягуне починили экономайзер котла №1 котельной №2», – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Работы, не влияющие на прохождение отопительное сезона и предоставления услуг населению, продолжаются. Их планируют завершить до 1 ноября.

«В Федоровском продолжаются работы по канализационному коллектору. В Лянторе идут работы на магистральной сети на ул. Салавата Юлаева. Проводится капремонт канализационной насосной станции №81. В Белом Яре ремонт сетей продолжается на ул. Лесной, ул. Толстого с заменой ввода в дом на ул. Некрасова, 5. Здесь теплоноситель пойдет по обводной временной линии. Также в поселении планируется ремонт двух котлов и экономайзеров», – добавила заместитель директора департамента ЖКХ, Э, ТиС администрации Сургутского района Галина Авличева.

Помимо этого, за лето был сделан поддерживающий ремонт в нескольких аварийных домах, которые не включены в программу Югорского фонда капремонта и где не подошел срок расселения.

«Всего на подготовку к зиме в Сургутском районе направлены 340 млн рублей. Из них порядка 211 млн рублей – средства муниципалитета, округа и федерального фонда развития территорий на ремонтную кампанию. Остальные – деньги предприятий и управляющих компаний на регламентные работы», – отметил Андрей Трубецкой. − За последние 5 лет на ремонт и подготовку объектов инженерной инфраструктуры направлено 638 млн рублей, что на 40% больше предыдущей пятилетки. Заменено 46 км инженерных сетей и отремонтировано оборудования систем коммунального комплекса на 8 единиц больше по сравнению аналогичным периодом».

За пять лет количество инцидентов на сетях сократилось почти в два раза.

Подчеркнем, что в жилые дома подается тепло после пяти дней, когда температура на улице держится менее восьми градусов.