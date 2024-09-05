16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9288   EUR  98,0725  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Общепиту Сургута нужно пройти регистрацию и не только

Власти Сургута рассказали о вступлении в силу требований по маркировке средствами идентификации

​Общепиту Сургута нужно пройти регистрацию и не только
Фото: ru.freepik.com

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2024 г. № 749 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» внесены изменения в Правила маркировки молочной продукции средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099, Правила маркировки упакованной воды средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 841, Правила маркировки отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 г. № 887 (далее соответственно – постановление № 2099, постановление № 841, постановление № 887), которые вступают в силу с 1 сентября 2024 г.

Согласно внесенным изменениям с 1 сентября 2024 г. предприятия, оказывающие услуги общественного питания, становятся участниками оборота молочной продукции, упакованной воды и отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков (далее при совместном упоминании – товары), подлежащих маркировке средствами идентификации.

В связи с этим, предприятиям, оказывающим услуги общественного питания и осуществляющим реализацию указанных товаров, необходимо в срок до 1 сентября 2024 года:

– пройти регистрацию в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее – информационная система мониторинга, ГИС МТ);

– активировать необходимые товарные группы в личном кабинете участника оборота товаров в информационной системе мониторинга;

– перейти на электронный документооборот с поставщиком товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации;

– с 1 сентября 2024 г. передавать сведения в информационную систему мониторинга об обороте молочной продукции и упакованной воды, а также о выводе их из оборота в соответствии с порядком, предусмотренным постановлениями № 2099 и № 841;

– с 5 ноября 2024 г. передавать сведения в информационную систему мониторинга об обороте безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков, а также о выводе их из оборота в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением № 887.

Также сообщаем, что для предприятий, оказывающих услуги общественного питания, определены несколько способов передачи в информационную систему мониторинга сведений о выводе из оборота:

– посредством универсального передаточного документа (при приемке товаров от поставщика имеется возможность отразить в информационной системе мониторинга выбытие товара, указав причину «Использование для производственных целей»);

– при приемке товаров на свой баланс в информационной системе мониторинга (постепенное списание по мере расходования товара, путем направления документа «Вывод из оборота»);

– при реализации товара покупателю посредством контрольно-кассовой техники, включая в уведомление о реализации код идентификации товара или код товара и количество.

Справочные материалы по рассматриваемому вопросу размещены на сайт честныйзнак.рф, а также доступны по ссылкам:

– Инструкция по регистрации в ГИС МТ (https://честныйзнак.рф/business/doc/?id=Инструкция_по_регистрации_участника_оборота_товаров.html);

– Методические рекомендации по выводу товаров из оборота (https://честныйзнак.рф/upload/Методические_рекомендации_по_выводу_из_обо рота_Хорека.pdf);

– Статья с видеоинструкцией (https://markirovka.ru/community/horeca-/kak- restoranam-rabotat-s-markirovannoy-upakovannoy-vodoy);

– Листовка со справочной информацией (https://честныйзнак.рф/upload/Листовка_помощник_по_сегменту_HoReCa.pdf).


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:34, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 949
  2. ​Мечты 595
  3. ​В Югре выберут губернатора, депутата окружной думы, а также глав нескольких поселений 561
  4. ​Ну хоть так? 537
  5. Житель Тюмени поймал в Сургуте огромную щуку 475
  6. ​Чудотворная Казанская икона Божией Матери прибудет в Сургут 446
  7. Не перепутайте: Tele2 запустил ребрендинг и стал T2 435
  8. В Нижневартовске не покормили школьников 434
  9. В ХМАО предпринимателя ждет суд за травму ребенка в батутном центре 433
  10. ​Возможно, в правительстве Югры станет на три-четыре штатных единицы замгубернатора меньше 425
  1. ​Так ли страшны видеоигры? 2231
  2. ​Сюрприз будет 2116
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША 2062
  4. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 1683
  5. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Александр Сальников ONLINE 1467
  6. ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» 1382
  7. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Евгений Дьячков ONLINE 1354
  8. ​«Нынешнее положение автомобилистов построено на ущемлении остальных участников движения. Это нужно исправлять» 1282
  9. Роскомнадзор: YouTube в России останется медленным 1209
  10. ​Рейтинг управляющих компаний Сургута: кто в топе? 1169
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 17665
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5834
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5491
  4. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 4463
  5. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3754
  6. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3684
  7. ​Церковь и архитектура 3353
  8. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 3334
  9. ​Штрафуйте 3010
  10. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 2668

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика