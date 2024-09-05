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​В СурГУ эвакуировали более 100 человек из-за пожара

Накануне в главном корпусе СурГУ вспыхнул пожар

​В СурГУ эвакуировали более 100 человек из-за пожара
Фото: Сургут Мегаполис

Вчера, 4 сентября, в главном корпусе Сургутского государственного университета случился пожар. Более ста человек эвакуировали сразу же после того, как зазвучала сирена. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает «Вестник».

«В 18:08 (мест.) поступило сообщение о возгорании в нежилом строении. Возгорание было локализовано в 19:09, открытое горение было ликвидировано в 19:44. В результате пожара повреждены утеплитель на площади 150 квадратных метров, разбито ленточное остекление фасада на площади 150 квадратных метров, разобрана обшивка козырька на площади 100 квадратных метров. По вызову от МЧС России привлекалось 61 человек личного состава и 15 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», − рассказала пресс-служба МЧС России по ХМАО.

Напоминаем, в августе на улице Московская в Сургуте загорелся расселенный дом.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 199, комментариев: 0
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