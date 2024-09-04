В конце сентября в Сургуте будет пребывать Казанская икона Божией Матери

Сургутян приглашают прикоснуться к чудотворной Казанской иконе Божией Матери. Она будет пребывать в городе 27-28 сентября в Троицком кафедральном соборе, сообщает Ханты-Мансийская митрополия.

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 мая 2024 года в рамках Всероссийского молебна о Победе началось принесение чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Новообретенная чудотворная икона была принесена в 49 епархий Русской Православной Церкви. За это время свыше 800 тысяч верующих поклонились святыне и приняли участие во Всероссийском молебне о Победе», − говорится в публикации.

Доступ к святыне будет открыт 27 сентября — с 8:30 до 21:00, 28 сентября — с 8:00 до 21:00.