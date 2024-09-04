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​В Сургуте на пешеходном переходе сбили девушку

Сургутянка попала под колеса автомобиля и получила травмы

​В Сургуте на пешеходном переходе сбили девушку
Фото: Госавтоинспекция Югры

Накануне, 3 сентября, в Сургуте на улице Крылова в ДТП пострадала девушка. По предварительным данным, 42-летний водитель «Chevrole» наехал на горожанку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«3 сентября около 20:30 на улице Крылова в городе Сургут, 42-летний водитель «Chevrole», на нерегулируемом пешеходном переходе, по предварительным данным, не предоставил преимущество и допустил наезд на 26-летнюю женщину», – указали в сообщении.

В результате ДТП девушка получила травмы.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 218, комментариев: 0
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