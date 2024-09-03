При организации пляжа в Сургуте выявили нарушения

Природоохранная прокуратура проверила законность освоения земельного участка в Сургуте, на котором организовали зону пляжного отдыха. Ведомство выявило несколько нарушений закона.

«Установлено, что юридическим лицом на арендуемом у администрации города земельном участке возведены ограждения, ограничивающие беспрепятственный доступ граждан к водному объекту и его береговой полосе, а также допущен самовольный захват муниципальной территории, за границами предоставленных в пользование земель. Кроме того, в отсутствие соответствующих полномочий органом местного самоуправления юридическому лицу в пользование фактически предоставлены земли водного фонда», − сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Прокуратура проконтролирует устранение нарушений в установленном порядке.