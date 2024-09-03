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​Сургутяне почтили память всех жертв терроризма

В Сургуте состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом

​Сургутяне почтили память всех жертв терроризма
Фото: siapress.ru

Ежегодно 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Сургут не остался в стороне − мероприятие, приуроченное к трагедии в Беслане, произошедшей 1-3 сентября 2004 года, состоялось сегодня утром. Депутат Думы города Михаил Бехтин в своей речи напомнил о тех событиях, когда террористы ударили по самому больному месту − детям, их родителям и мирным людям, пришедшим отпраздновать День знаний.

«Беслан, этот маленький городок, в одночасье стал известен каждому жителю нашей страны и всего мирового сообщества. Они ударили по самому больному − по нашим детям, их родителям, по мирным людям, пришедшим отпраздновать святой для нас всех праздник, День знаний», − подчеркнул народный избранник. − В наших душах поселили злость и неприятие терроризма во всех его проявлениях. Эти события сплотили наше общество, и каждый из нас готов бороться с этим злом».

На мероприятии отметили важность профилактики терроризма через уважение культурных и конфессиональных особенностей, право на сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию.

«Как вспоминаешь те самые дни, когда с утра до вечера смотришь телевизор и думаешь: ну что же, кого-то спасли? Начался штурм? Не начался? Так страшно услышать было потом цифры погибших, радостно − за спасенных. Горе всегда объединяет и заставляет стиснуть зубы и начать действовать. Мы с вами не имеем права бездействовать. Будь ты силовик, священник или имам − говори с людьми, объясняй молодежи, чтобы никакая глупость, дурость или бесчеловечность не зародилась в сердце», − отметил благочинный Сургута Антоний Исаков.

«Мы, представители ислама, наряду с представителями других мировых религий, осуждаем эти преступления и молим Всевышнего за упокой душ погибших в терактах», − добавил имам сургутской мечети Рустам Хазрат.

Глава города Сургута Максим Слепов также высказался о недавних трагических событиях, сравнив их с терактом в Беслане. Он отметил, что основной целью террористов является запугивание мирных граждан и разрушение их безопасности.

«Бьют по самому дорогому для нас − по нашим детям. 20 лет назад это случилось в Беслане, а несколько дней назад — в Белгороде, где разнесли детский сад. Основная цель террористов − запугать нас, нарушить мир и стабильность. Это вопреки всем законам человечности, это преступление против мирных безоружных людей, против наших детей, против нашей страны. Как можно такое забыть, как можно такое простить? − сказал Слепов.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к Мемориалу Славы.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 201, комментариев: 0
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