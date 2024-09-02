Почти все дети Сургута заняты дополнительным образованием

В Югре по охвату детей дополнительным образованием лидирует Сургут. В настоящий момент более 74 тысяч юных горожан осваивают свыше двух тысяч общеразвивающих программ, сообщает пресс-служба администрации.

Дополнительное образование реализуют 80 учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города, 17 негосударственными организаций, а также учреждения сферы культуры и спорта. 30 из них представили свои программы на выставке «Сургут – детям 2024».

«Сургут сохраняет лидирующую позицию в Югре по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования. Преимуществом данной ярмарки является возможность для детей города принять участие в различных мастер-классах, для негосударственного сектора – представить свои предложения. А родители могут сделать выбор», – рассказала заместитель директора департамента образования администрации города Ольга Иванова.

Выставка прошла в стенах торгово-развлекательного центра в рамках Августовского совещания педагогических работников ежегодная выставка организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям 2024».

На мероприятии можно было узнать подробнее о занятиях, в том числе об условиях зачисления. Ребята также приняли участие в мастер-классах и творческих мастерских.