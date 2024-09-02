Врачи сургутской больницы успешно вылечили пациента с раком легких

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,1868   EUR  100,7622  

Новости

  • ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    ​Производитель выступил с опровержением информации о свинце в корме Chammy

    Сегодня в 17:11
    141 0
  • ​Огнеборцы ХМАО потушили крупное возгорание бани и жилого дома

    ​Огнеборцы ХМАО потушили крупное возгорание бани и жилого дома

    Сегодня в 16:25
    163 0
  • Комбинат школьного питания в Сургуте готов ежедневно кормить обедами 62 тысячи учащихся

    Комбинат школьного питания в Сургуте готов ежедневно кормить обедами 62 тысячи учащихся

    Сегодня в 15:54
    196 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724735294"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1725303561"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=VK2iWhxyscsgCtqlEpZBmeGS9xLa8c1iCETePi0m7CAU8xc/yGN5mxbL6qc3DGWzeLJThjFjBhutw2j2FNY7VhQJXBJqMwIRPWwnc6eb7dh7qGRD8r4M3w9IwCjMmRDTQ7dliXCC/rSjFFU6fJX1Lw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=VK2iWhxyscsgCtqlEpZBmeGS9xLa8c1iCETePi0m7CAU8xc/yGN5mxbL6qc3DGWzeLJThjFjBhutw2j2FNY7VhQJXBJqMwIRPWwnc6eb7dh7qGRD8r4M3w9IwCjMmRDTQ7dliXCC/rSjFFU6fJX1Lw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "147"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "60"
      ["name"]=>
      string(44) "Метрика Недвижимость (15)"
      ["link"]=>
      string(32) "https://t.me/NatalyaMnedvigimost"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "de57b38d4524a7cb98bc7002590380b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHo3gv"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-27 10:08:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-02 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "147"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724735294"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1725303561"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=VK2iWhxyscsgCtqlEpZBmeGS9xLa8c1iCETePi0m7CAU8xc/yGN5mxbL6qc3DGWzeLJThjFjBhutw2j2FNY7VhQJXBJqMwIRPWwnc6eb7dh7qGRD8r4M3w9IwCjMmRDTQ7dliXCC/rSjFFU6fJX1Lw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=VK2iWhxyscsgCtqlEpZBmeGS9xLa8c1iCETePi0m7CAU8xc/yGN5mxbL6qc3DGWzeLJThjFjBhutw2j2FNY7VhQJXBJqMwIRPWwnc6eb7dh7qGRD8r4M3w9IwCjMmRDTQ7dliXCC/rSjFFU6fJX1Lw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "147"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "60"
      ["name"]=>
      string(44) "Метрика Недвижимость (15)"
      ["link"]=>
      string(32) "https://t.me/NatalyaMnedvigimost"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "de57b38d4524a7cb98bc7002590380b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHo3gv"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-27 10:08:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-02 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "147"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1724735294"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1725303561"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=VK2iWhxyscsgCtqlEpZBmeGS9xLa8c1iCETePi0m7CAU8xc/yGN5mxbL6qc3DGWzeLJThjFjBhutw2j2FNY7VhQJXBJqMwIRPWwnc6eb7dh7qGRD8r4M3w9IwCjMmRDTQ7dliXCC/rSjFFU6fJX1Lw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=VK2iWhxyscsgCtqlEpZBmeGS9xLa8c1iCETePi0m7CAU8xc/yGN5mxbL6qc3DGWzeLJThjFjBhutw2j2FNY7VhQJXBJqMwIRPWwnc6eb7dh7qGRD8r4M3w9IwCjMmRDTQ7dliXCC/rSjFFU6fJX1Lw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "147"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "60"
      ["name"]=>
      string(44) "Метрика Недвижимость (15)"
      ["link"]=>
      string(32) "https://t.me/NatalyaMnedvigimost"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "de57b38d4524a7cb98bc7002590380b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHo3gv"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-08-27 10:08:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-02 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "147"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv реклама на siapress.ru
    ООО «Метрика Недвижимость» ИНН7203340904 erid:2SDnjdHo3gv реклама на siapress.ru
  • ​В ХМАО ребенку, на которого упал столб, выплатят два миллиона

    ​В ХМАО ребенку, на которого упал столб, выплатят два миллиона

    Сегодня в 15:40
    177 0
  • ​Самолет рейса «Минводы − Ханты-Мансийск» вернулся на стоянку из-за отказа двигателя

    ​Самолет рейса «Минводы − Ханты-Мансийск» вернулся на стоянку из-за отказа двигателя

    Сегодня в 15:34
    198 0
  • ​Не удалось скрыться: лихача на синем авто из Сургута задержали

    ​Не удалось скрыться: лихача на синем авто из Сургута задержали

    Сегодня в 15:25
    228 0
  • ​Более 74 тысяч детей Сургута охвачены дополнительным образованием

    ​Более 74 тысяч детей Сургута охвачены дополнительным образованием

    Сегодня в 14:54
    185 0
  • ХМАО оказался в тройке лидеров по одобрению микрозаймов в России

    ХМАО оказался в тройке лидеров по одобрению микрозаймов в России

    Сегодня в 14:04
    190 0
  • Сургутские хирурги удалили опухоль легкого и спасли жизнь мужчине

    Сургутские хирурги удалили опухоль легкого и спасли жизнь мужчине

    Сегодня в 13:33
    293 0
  • ​В России для врачей и педагогов хотят запустить социальную ипотеку

    ​В России для врачей и педагогов хотят запустить социальную ипотеку

    Сегодня в 12:49
    247 0
  • ​Глава депздрава ХМАО похвастался количеством собранных грибов

    ​Глава депздрава ХМАО похвастался количеством собранных грибов

    Сегодня в 12:02
    290 1
  • ​Осенью в России может подорожать бытовая техника и электроника

    ​Осенью в России может подорожать бытовая техника и электроника

    Сегодня в 11:23
    280 0
  • ​Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем знаний

    ​Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем знаний

    Сегодня в 10:43
    235 0
Больше новостей
Больше опросов

Сургутские хирурги удалили опухоль легкого и спасли жизнь мужчине

Врачи сургутской больницы успешно вылечили пациента с раком легких

Сургутские хирурги удалили опухоль легкого и спасли жизнь мужчине
Фото: СОКБ

Врачи «Сургутской окружной клинической больницы» успешно прооперировали пациента с раком легких. Уже через шесть дней после операции мужчина был выписан домой, сообщает пресс-служба медучреждения.

Сама операция проходила в два этапа. Сначала была проведена диагностическая процедура: через прокол был взят образец пораженного участка легкого для гистологического анализа. Исследование подтвердило наличие злокачественной опухоли. На втором этапе хирурги провели лобэктомию, удалив пораженную долю легкого вместе со всеми лимфоузлами средостения.

«Операция производилась с использованием современного оборудования-эндовидеохирургической стойки и выполнена из трех проколов грудной стенки. Являлась малоинвазивной. Оперативное вмешательство было проведено успешно. Послеоперационный период протекал гладко», – сообщается в публикации.

Ранее в siapress.ru писали, что в Сургуте у юной пациентки удалили огромную кистому.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:33, просмотров: 294, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ну хоть так-то сможем? 375
  2. Сургутские хирурги удалили опухоль легкого и спасли жизнь мужчине 294
  3. ​Глава депздрава ХМАО похвастался количеством собранных грибов 290
  4. ​Осенью в России может подорожать бытовая техника и электроника 280
  5. В Березовском районе водитель Toyota спровоцировал ДТП с пострадавшим 255
  6. ​Генплан Сургута 2.0: что ждет город в будущем? 248
  7. ​В России для врачей и педагогов хотят запустить социальную ипотеку 247
  8. Когда я учился в школе, воспринимал каждое первое сентября, как новый этап 239
  9. ​Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днем знаний 235
  10. ​Не удалось скрыться: лихача на синем авто из Сургута задержали 228
  1. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5214
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША 1876
  3. ​Так ли страшны видеоигры? 1642
  4. ​Сюрприз будет 1551
  5. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Александр Сальников ONLINE 1216
  6. ​В Сургуте обсудили застройку территории бывшего совхоза «Северное» 1205
  7. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 1189
  8. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Евгений Дьячков ONLINE 1162
  9. ​«Нынешнее положение автомобилистов построено на ущемлении остальных участников движения. Это нужно исправлять» 1087
  10. ​Сургутянин переходил дорогу в неположенном месте, в итоге его сбил мусоровоз 1065
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 17406
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5628
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5214
  4. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 4271
  5. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 3660
  6. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3599
  7. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3515
  8. ​Церковь и архитектура 3156
  9. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 3146
  10. ​Штрафуйте 2828

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика