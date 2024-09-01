50 лет совместной жизни отметили 10 пар из Сургута этим летом

Летом, в Год семьи, 10 пар из Сургута отметили 50 лет совместной жизни. Марш Мендельсона не только прозвучал на золотых свадьбах, но и на изумрудной и серебряной. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, например, пять лет назад во Дворце торжеств супруги Афанасьевы отметили свой золотой юбилей свадьбы, а 28 августа 2024 года марш Мендельсона прозвучал на их изумрудной свадьбе.

«Супруги приехали в таежный край из Москвы в 1981 году. Более 30 лет жили и работали в поселке Локосово Сургутского района. С выходом на пенсию, семья переехала в Сургут. В 2022 году были награждены медалью «За любовь и верность». Благодаря оптимизму, чувству юмора, активной жизненной позиции юбиляры продолжают уверенно идти в ногу со временем, оставаясь молодыми и красивыми внешне и внутренне», — поделились историей в МКУ «Дворец торжеств».

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