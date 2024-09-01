Футбольные мамы из Сургута заняли четвертое место в турнире

Впервые на стадионе «Олимп» в Сургуте прошел кубок футбольных мам. В этот раз за главный приз боролись восемь сборных. Кубок объединил сотни мам из России, чьи дети занимаются футболом, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Игроки команды «Леди Штурм» из Сургута вышли на поле совсем недавно, но уже набрались опыта, чтобы сражаться за победу. Их дети занимаются в спортивной школе «Юниор спорт», а наставниками стали тренера организации. Большинство мам вошли в команду, чтобы быть для своих детей примером целеустремленности и стремления к победе», — говорится в публикации.

Победителем турнира стала команда из Нижневартовска «Хилтоп». Она отправится на следующий этап в Екатеринбург.

Команда из Сургута «Леди Штурм» заняла четвертое место.