Власти Сургута объяснили, что гейзер образовался из-за промывки труб

В Сургуте образовался фонтан на участке рядом с озером Копань у Югорского тракта, однако это не коммунальное происшествие. Гейзер был вызван штатными работами — промывкой гидротрубопровода. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

«Организация, имеющая лицензию на разработку гравийных и песчаных карьеров, проводит работы по гидронамыву на участке, прилегающем к озеру Копань, вблизи объездной дороги по Югорскому тракту. Сегодня там проводили штатные работы по промыву гидротрубопровода, в ходе которых над землей образовалась струя воды под высоким давлением, что является нормой для данного вида работ», — объяснили в мэрии.

Промыв гидротрубопровода завершили еще вчера вечером, 30 августа.