Более 62 тысяч детей начнут учебный год в Сургуте

В Сургуте в новом учебном году больше всего первоклассников примет школа №9 - 32 класса. Из них 15 будут учиться в новом корпусе в 42-м микрорайоне. Всего же за парты в сентябре сядут более 62 тысяч юных сургутян, сообщает пресс-служба администрации города.

«В новом году учащихся ждут изменения в учебной программе. Введен ряд новых предметов, таких как «Труд», «История родного края», «Основы безопасности и защиты Родины». Также анонсирован новый внеурочный курс для старшеклассников – “Семьеведение”», - сказано в сообщении.

В подготовке школ к новому учебному году активное участие принимали родители, активисты и депутаты. Они проверяли соответствие стандартам безопасности, состояние кабинетов, пищеблоков и спортивных залов. Все образовательные учреждения города признаны готовыми к началу учебного года.