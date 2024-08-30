Сургутяне, работающие на удаленке, чаще находят время для детей

Только 41% родителей из Сургута считают, что уделяют общению с детьми достаточно времени. Те, кто работает на удаленной работе, чаще общаются со своим ребенком, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

«50% родителей говорят, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется: 41% эта ситуация заставляет испытывать чувство вины, 9% воспринимают ее спокойно («Работаю вахтой, не вижу семью»). Только 41% родителей считают, что уделяют достаточно времени общению со своими несовершеннолетними детьми. Чаще в этом уверены матери (49% против 33% отцов)», – указали в сообщении.

Также, опрос показал, что только каждый третий работающий на территории работодателя считает, что проводит достаточно времени с детьми.

Среди безработных каждый второй считает, что уделяет детям достаточно внимания. Однако среди работающих на удаленке такую возможность оценивают два из трех человек.