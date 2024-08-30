Сотрудники СГЭС украсили облик четырех энергообъектов

Специалисты Сургутских городских электрических сетей (СГЭС) активно готовят к осенне-зимнему периоду объекты электро и теплосетевого комплекса города, прилегающих поселков и СОНТ. Недавно четыре энергообъекта обрели новый облик – их украсили художественной росписью. Основной темой муралов стал «Год семьи», объявленный Президентом РФ в 2024 году, сообщает пресс-служба компании.

С 2018 года более 50 ТП в различных районах Сургута превратились в арт-объекты. При этом все работы по благоустройству и обслуживанию электросетевого хозяйства предприятие выполняет за счет собственных средств.

«Ремонтная компания в летний период – неотъемлемая часть подготовки электро и теплосетевого хозяйства Сургута к периоду низких температур. Параллельно с этим квалифицированные энергетики вынуждены очищать фасады и закрашивать рисунки уличных «художников». Ежегодно нанесенный ущерб компании оценивается более чем в миллион рублей», – отметил руководитель СГЭС Виталий Пак.

В скором времени муралы появятся еще на одном энергообъекте. Энергетики предупреждают об ответственности за нанесение несанкционированных надписей и листовок на фасады электроустановок и опор уличного освещения.

«С помощью проекта по художественной росписи энергообъектов мы показываем жителям Сургута насколько важно беречь и созидать пространство вокруг себя и призываем горожан к социальной ответственности», – добавил Виталий Пак.

В настоящий момент СГЭС совместно с администрацией города готовят предложения по внедрению антивандальных мер, с применениями административных санкций к нарушителям.