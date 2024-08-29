В мэрии Сургута назвали лучшие управляющие компании по итогам полугодия

В Сургуте подвели итоги рейтинга управляющих компаний за первую половину 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в ВК.

Первое место заняла компания «УЮТ». Она продемонстрировала высокие показатели качества жилищно-коммунальных услуг и набрала 186 баллов в рейтинге. Компания обслуживает 56 многоквартирных домов.

На втором месте расположилось ООО «УК РЭУ № 8», которое получило 158 баллов. Третье место заняла ООО УО «ЮГРА» с результатом в 153 балла.

Самая крупная управляющая компания Сургута, ДЭЗ ВЖР, на балансе которой находятся 344 многоквартирных дома, заняла только 11-е место в рейтинге.