Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

31 августа

Музыкально-танцевальная программа «В городском саду играет…»

Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха», проспект Набережный. Время: с 18:00 до 20:00.

Жителей Сургута приглашают на танцевальную программу, которая состоится на «Ретро-площадке» парка. Будет много музыки и танцев.

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+

Вечеринка «PROкачаем!»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, Арт-кафе. Время: 19:00.

Ко Дню Нефтяника для горожан приготовили праздничную вечеринку с танцами и хорошей музыкой. В программе вечера: выступление джаз-ансамбля «Резонанс», любимые хиты в исполнении солистов ДИ «Нефтяник», интерактивные игры, конкурсы и призы от ведущих, праздничная фотозона, а также сногсшибательная дискотека.

Телефон для бронирования: 41-43-21. Цена билета: от 500 до 600 рублей. 18+

Рэп баттл: Равиль Янмаев vs Дмитрий Беловидов

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В последний день лета в Сургуте состоится галактический рэп баттл между мастодонтами сургутского андеграунда Равилем Янмаевым и Дмитрием Беловидовым. Гостей мероприятия ждет «бойня» в формате сургутского триатлона, включающего в себя экстремальные состязания: армрестлинг, прыжок в длину и, конечно же, рэп баттл.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 250 рублей, в день мероприятия ‒ 400 рублей. 16+

1 сентября

Музейное занятие «Погоду делает лягушка»

Место проведения: МБУК «Сургутский краеведческий музей», улица Просвещения, 7, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова». Время: 12:00.

Гостей мероприятия ждет увлекательная экологическая прогулка на свежем воздухе с музейным героем дедом Природоведом. Участники узнают, какие народные приметы связаны с предсказаниями погоды, и кто из животных помогал предкам прогнозировать погоду.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+

Развлекательная программа «Праздник на 5+»

Место проведения: ТРЦ Сургут Сити Молл, Югорский тракт, 38. Время: 14:00.

Взрослых и детей ждут на яркой, масштабной, насыщенной анимационной программе с вовлечением шести героев. Гости смогут сфотографироваться с ростовыми куклами, сделать аквагрим, посетить шаромоделирование, посмотреть интерактивный спектакль, надувное шоу и шоу мыльных пузырей.

Телефон для справок: 44-25-85. Вход свободный. 0+

Литературный праздник «Здравствуй, школа!»

Место проведения: Библиотечный пункт Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина, улица Кукуевицкого, 2. Время: 14:00.

В преддверии нового учебного года юных сургутян приглашают на литературную игру, которая направлена на закрепление знаний о названиях, героях, авторах детских сказок. Мероприятие поможет участникам вспомнить героев сказок, развить мышление, память, воображение, а также воспитать интерес и любовь к произведениям.

Телефон для справок: 28-62-53. Вход свободный. 6+

QR-квест «Библиотека приключений»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 15:00.

Юные и взрослые горожане могут попробовать себя в интеллектуальном QR-квесте по книжным полкам библиотеки.

Телефон для записи: 28-56-93. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+