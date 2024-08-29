В Сургуте ТОСам выделили около шести миллионов рублей на ямочный ремонт

В 2024 году ТОСы Сургута отремонтируют почти тысячу квадратных метров дорог в микрорайонах. Ямочный ремонт выполнят на средства субсидии из городского бюджета. В этом году финансирование увеличилось почти вдвое, сообщает городская администрация.

«В этом году на ямочный ремонт из городского бюджета ТОСам выделено около шести миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Такая поддержка со стороны администрации города Сургута позволит оперативно решить вопросы благоустройства муниципальных междворовых проездов и повысить комфорт проживания горожан», – рассказал заместитель директора МКУ «Наш город» Сергей Севастьянов.

В настоящий момент ТОС №29 в своих границах восстанавливает поврежденный участок на улице Ленина, 30. Общий объем работ и количество ремонтируемых участков дорог зависит от их состояния.

«Мы рады, что можем помочь нашим жителям. В прошлом году, когда мы делали ремонт на проезде в границах ТОСа, люди были очень довольны результатом», – отметила председатель ТОС №29 Ольга Тищенко.

Всего в текущем году в Сургуте планируют устранить повреждение асфальтового полотна на проездах и участках дорог в границах 16 ТОС.