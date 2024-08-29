Сургутская филармония предупредила об отмене концертов из-за плохой погоды

Погода внесла коррективы: в Сургуте отменили концерты «От фолка до рока» камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 29 августа и «Классика под открытым небом» Симфонического оркестра Сургутской филармонии 30 августа в ИКЦ «Старый Сургут».

Кроме того, 31 августа не состоится детское мероприятие «Плюшка в стране Инструменталии» оркестра «Былина» и вечерний концерт «Популярная классика».

«В связи с высокой влажностью воздуха (при температуре ниже +15 градусов) программы «Летних филармонических сезонов» будут перенесены на сентябрь при условии благоприятной погоды. Напомним, основная часть концертов под открытым небом была с успехом представлена в июне. Программы каждый вечер собирали на площади Советов более 150 слушателей всех возрастов и музыкальных предпочтений», − поделились в пресс-службе Сургутской филармонии.

О возможном переносе концертов 1 сентября в Городском парке сообщат позже.