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Новости

  • Минздрав предупреждает о рисках EVALI при курении электронных сигарет

    Минздрав предупреждает о рисках EVALI при курении электронных сигарет

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  • ​Успей взять лучшие: в новых ЖК Сибпромстроя открыто бронирование квартир

    ​Успей взять лучшие: в новых ЖК Сибпромстроя открыто бронирование квартир

    Сегодня в 15:54
    169 0
  • Магазин в Нижневартовске попался на незаконной выдаче кредитов

    Магазин в Нижневартовске попался на незаконной выдаче кредитов

    Сегодня в 15:53
    136 0 
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​Андрей Трубецкой поучаствовал в новом образовательном проекте РАНХиГС

Глава Сургутского района рассказал о стратегии развития муниципалитета

​Андрей Трубецкой поучаствовал в новом образовательном проекте РАНХиГС
Фото: администрация Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой принял участие в новом образовательном проекте РАНХиГС «Цифровой университет муниципалитетов». Он рассказал студентам академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ о стратегии развития муниципалитета. Об этом сообщили на сайте администрации района.

«Стратегия социально-экономического развития Сургутского района очень простая, там нет прожектов или масштабных несбыточных идей, но есть простые таблицы по каждому направлению деятельности в разрезе поселений с указанием того, что мы хотим построить и тех показателей, которых хотим добиться, с указанием значений по конкретным годам. При этом какую бы замечательную стратегию вы не написали, важнейшим этапом является качественное внедрение и системный контроль. Важно чтобы каждый показатель имел четкое, измеримое плановое значение, за ним стоял конкретный исполнитель, чье материальное вознаграждение было бы привязано к фактически достигнутым результатам», – рассказал Андрей Трубецкой.

Стратегия развития Сургутского района была принята в конце 2018 года. Она затронула все основные сферы, которые влияют на качество жизни населения. В план реализации вошли 268 мероприятий. Первым делом власти занялись повышением эффективности доходов и выстроили грамотную бюджетную политику.

«За девять лет бюджет развития в Сургутском районе вырос в семь раз, а доля приоритетных расходов, связанных с развитием муниципалитета увеличилась в четыре раза. Львиная доля налогов – это поступление от бизнеса, поэтому сделали ставку на привлечение инвесторов и поддержку предпринимателей», – указали в сообщении.

Благодаря реализации этой стратегии район уже восемь лет является лидером инвестрейтинга Югры.

«В муниципальной программе развития бизнеса существует свыше 40 мер поддержки. Разработали 34 инвестиционных кейса по приоритетным направлениям развития объемом инвестиций от 18 миллионов до 4,5 миллиарда рублей. Все кейсы привязаны к конкретным земельным участкам. Эта практика была признана лучшей практикой по содействию развитию конкуренции в Югре в 2023 году. Активно развиваем муниципально-частное партнерство. Самые эффективные и востребованные – это инвестиционные договоры и концессии: за последние пять лет по таким соглашениям инвесторы вложили в экономику района почти пять миллиардов рублей», – поделился Андрей Трубецкой.

Также, в 2023 году в районе начали внедрять механизм муниципальных концессий. Результатом стало введение четырех спортивных объектов спорта в Лямина и Русскинской.

По словам Трубецкого, в Сургутском районе ежегодно увеличивают ввод жилья почти в три раза. За последние пять лет ликвидировали 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья. За восемь лет в муниципалитете построили 56 объектов спорта. Также, были реализованы 98 проектов благоустройства, построено и реконструировано 11 крупных объектов ЖКХ, качественной питьевой водой обеспечено 99,5% местных жителей.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 212, комментариев: 0
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