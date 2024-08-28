АО «Транснефть – Сибирь» подтвердило соответствие систем менеджмента охраны труда, экологического и энергетического менеджмента российским стандартам

АО «Транснефть – Сибирь» прошло независимую экспертизу и подтвердило соответствие систем менеджмента охраны труда, экологического и энергетического менеджмента российским стандартам.

В задачи эксперта сертификационной организации входили анализ документации, проверка рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда, встреча с работниками, анализ их знаний и навыков. Проводилась экспертиза Сургутского управления магистральных нефтепроводов, в том числе, его производственного объекта – линейной производственно-диспетчерской станции «Западный Сургут».

Эксперты отметили, что на рабочих местах созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников, что свидетельствует об эффективности системы управления охраной труда. Проводится оценка рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами.

На постоянной основе ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев.

«Во всех подразделениях компании большое внимание уделяется обеспечению безопасных условий труда. Работа с коллективом проводится систематическая – это регулярное проведение инструктажей, организация и проведение ежегодной проверки знаний требований охраны труда. Для того, чтобы еще больше мотивировать наших работников соблюдать правила безопасности в компании проводится ежегодный корпоративный конкурс «День безопасности труда», в котором коллектив ЛПДС «Западный Сургут» в прошлом году среди подразделений предприятия занял первое место», – рассказал начальник ЛПДС Василий Павлюченко.

В соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности применяются оптимальные режимы транспортировки нефти, ведется модернизация электронасосных агрегатов. Существенный эффект достигается за счет строительства и ремонта котельных, замены теплоносителей и теплосетей. Использование современных теплоизоляционных материалов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений также позволяет повысить энергоэффективность.

На итоговом совещании независимый эксперт ассоциации по сертификации отметил соответствие показателей анализируемых направлений деятельности АО «Транснефть – Сибирь» законодательным и нормативным требованиям. Компания подтвердила сертификаты соответствия требованиям стандартов (ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р ИСО 50001 и ГОСТ Р ИСО 14001).