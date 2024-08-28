Большинство родителей в Сургуте намерены взять выходной 2 сентября

В Сургуте каждый третий родитель планирует взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, а каждый пятый хочет отпроситься с работы на полдня. Это следует из опроса сервиса SuperJob.

«34% работающих родителей учеников и первоклашек-2024 года планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Еще 21% хотят отпроситься на полдня. Причем женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы по такому случаю. 45% родителей не будут провожать детей в школу», ‒ говорится в сообщении.

Почти половина сургутских компаний (46%) предоставляет родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 21% делают это официально, а 25% ‒ без соответствующего оформления документов.