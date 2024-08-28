Депутаты Сургута продолжают пешие инспекции по городу вместе с Главой

В минувшую пятницу, 23 августа, депутат Думы Сургута Алексей Кучин и Глава города Максим Слепов совершили пешую инспекцию избирательного округа №19. В частности, осмотр 27 микрорайона прошел по маршруту − Югорская, Мелик-Карамова, Взлетный, Мунарева.

«Максим Николаевич слышит запросы жителей – глобальные и бытовые. С таким подходом вместе можно создать комфортную среду», − поделился впечатлением от пешей инспекции Алексей Кучин.

На первой точке осмотра было обозначено − улица Югорская нуждается в ремонте тротуаров. Работы уже запланированы на 2025 год. Также на проезде у 45-й школы и детского сада «Микки-Маус» есть локальные проблемы с тротуарами, которые обозначили сами избиратели. Глава города поручил администрации исправить ситуацию.

Следующим местом в пешей инспекции стал проезд Мунарева. Долгожданный для жителей микрорайона Геолог ремонт участка стартовал в юбилейный для Сургута год. Сейчас здесь прокладывают инженерные коммуникации. В следующем году подрядчик должен сдать объект.

Напоминаем, что депутат Кучин совместно с избирателями и коллегами из городской и окружной Дум активно занимался проработкой этого вопроса с администрацией.

«Я сам здесь живу с 1989 года. И проблему проезда Мунарева знаю на собственной шкуре, своими ногами исходил. Здесь находятся важные социальные объекты, поэтому трафик людей постоянно есть. Строительство проезда – эпохальное событие для всех жителей большого 25-ого», − прокомментировал парламентарий.

Заключительным объектом инспекции стал Исторический сквер, благоустройство которого уже завершается. К середине сентября его украсят граффити и стенды о геологах-первопроходцах. Однако сейчас общий вид портят частные ларьки поблизости, с чем Глава города намерен разобраться.

«По дороге обратил внимание на «Исторический сквер». Его почти закончили благоустраивать в рамках проекта инициативного бюджетирования. Картину портят частные ларьки по соседству. Один – прямо на парковке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будем разбираться», – указал Максим Слепов.

Ранее депутаты Дина Биглова-Фатова и Владимир Клишин совместно с Главой города проинспектировали территории 13 и 16 избирательных округов.