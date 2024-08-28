Двое подростков разбили 25 фонарей возле набережной Саймы в Сургуте

В субботу, 24 августа, около двух часов дня двое подростков приехали на самокатах к скверу возле набережной Саймы и начали уничтожать фонари − один за другим. Они вырывали их с корнями и бросали в реку. То, что не удавалось сломать руками и ногами, дети разрушали с помощью самокатов. В результате их действий пострадало около 25 фонарей. Прямой ущерб оценивается примерно в 300 тысяч рублей, а с учетом всех затрат сумма может превысить полмиллиона рублей, рассказал корреспонденту siapress.ru ресторатор Алексей Браташов.

«Дети будто бы переиграли в «GTA». И я понимаю, в таком возрасте всякое бывает. Один фонарь − тоже можно еще было понять. Но 25 штук! Возможно, они начали с одного-двух, но потом вошли в азарт и продолжили. Мои сотрудники, которые монтировали фонари, были в шоке, почти плакали, когда увидели это. Мы четыре года строили этот сквер, устанавливали все своими руками, − поделился предприниматель. − Мы будем освещать каждый шаг, чтобы все видели и знали, что за такие вещи будет наказание. Дети будут поставлены на учет, родители привлечены к дисциплинарной ответственности. Мы будем идти до конца, собирать все чеки, документы. Родители в любом случае будут отвечать. Если они адекватные, решим по-хорошему. Если нет, пойдем в суд».

В настоящий момент одного мальчика уже опознали: фамилию, имя, адрес и школу. Сейчас полиция проверяет эту информацию.

«Найти его друга будет несложно. Полиция занимается этим», − добавил Алексей Браташов.

Напоминаем, в 2023 году в Сургуте появилось удивительное место, наполненное множеством растений − «Сквер влюбленных». Предприниматели Алексей Браташов и Любовь Сахатских вложились не только идеей, но и собственными силами и финансами, чтобы создать интересную локацию в городе. Совсем недавно здесь также установили камни из Урала.