В массовом ДТП в Сургутском районе три водителя получили травмы

Накануне, 27 августа, в Сургутском районе на автодороге «Север» 43-летний водитель «ВАЗ», потеряв управление, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «Toyota» и «Mitsubishi». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«27 августа 2024 года около 09:10 на 34 км + 770 м автодороги «Север» в Сургутском районе, 43-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, допустил выезд авто на правую обочину с последующим неуправляемым заносом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями «Toyota» и «Mitsubishi», – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали все три водителя.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали шесть ДТП, в которых 11 человек получили травмы.