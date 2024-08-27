Директор ДАиГ Сургута рассказал о комплексном развитии территории города

Накануне в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Сургута обсудили вопрос с застройкой территории, где раньше находился совхоз «Северное». В планах, после обустройства, эта территория будет обустроена жилыми домами, школами, детскими садами и прогулочными зонами. Об этом сообщил директор ДАиГ Сургута Алексей Фокеев.

«Принципиально все разные территории. По 27А больше вопрос по сносу индивидуального жилья, размещенного на этой территории, которое там высокой степени ветхости. Допустим, территория совхоза «Северное» ‒ частная территория, и там КРТ заявлено по инициативе правообладателей, а ядро центра, понятно, ‒ это уникальная территория, которая требует там особого отношения и общественного обсуждения. Градостроительный совет ‒ это была такая некая пристрелка к территориям, понять видение потенциальных застройщиков», ‒ рассказал он.

Комплексное развитие территории (КРТ) ‒ это возможность построить не только жилье, но и всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности от домов. Так, на трех территориях по КРТ появятся полноценные микрорайоны со всем благоустройством.

«Были вынесены три территории по КРТ. Абсолютно разные территории, но цель одна ‒ за счет комплексного развития территории, во-первых, сделать системным это развитие, рассмотреть возможности и гарантировать обеспеченность социальной инфраструктуры», ‒ добавил Алексей Фокеев.

Так как с освоением нового микрорайона по проекту КРТ увеличится нагрузка на дорожную сеть рядом с бывшим совхозом «Северное», власти Сургута разрабатывают план для перезагрузки пересечений улиц Островского и Маяковского с Нефтеюганским шоссе. На этом участке планируют организовать бессветофорное движение и построить автомобильные развязки.

«Правообладателем была направлена концепция, обсуждали с точки зрения места размещения шаговой доступности объектов образования, посмотрели, чтобы количество проживающих, потенциально проживающих было в полной мере обеспечено объектами образования, парковочными местами», ‒ уточнил Фокеев.

В настоящий момент решение о КРТ еще не приняли. Для заключения договора о КРТ сначала нужно разработать планировку, которая и установит конкретные параметры постройки.