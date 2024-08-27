Внутриквартальный проезд к сургутской школе готов на 90%

К 1 сентября в Сургуте завершится ремонт внутриквартального проезда к школе №44. Подрядчик приступил к работам 12 августа. На сегодняшний день объект готов почти на 90%, сообщает администрация города.

«На сегодняшний день, готовность объекта – более 90 %. Остается установить искусственную неровность, выполнить разметку и озеленение», ‒ говорится в сообщении.

В текущем году в Сургуте отремонтировали проезды к гимназии Салманова и школе №45. Почти закончился ремонт от улицы Лермонтова до улицы Чехова, 14/3 около школы № 32.

«Ремонт внутриквартальных проездов проводится не только силами администрации, но и сургутских предпринимателей. Так, был капитально отремонтирован участок дороги на придомовой территории по улице Маяковского, 47/1», ‒ добавили в сообщении.

Всего в 2024 году благоустроят десять внутриквартальных проездов. На пяти объектах работы уже почти завершены, остальные территории приведут в порядок до конца октября.