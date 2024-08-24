В Сургуте мужчины чаще уклоняются от субботников, чем женщины

Среди работающих жителей Сургута каждый четвертый уклоняется от участия в субботниках. 35% горожан рассказали, что у них не проводятся субботники на работе, показали результаты опроса SuperJob.

«Только 35% работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. 6% не знают, есть ли в компании такая традиция (чаще всего это те, кто работает недавно). Остальные с субботниками сталкивались: 28% участвуют в них на безвозмездной основе, 4% – только за дополнительную оплату, 2% – за отгулы. Каждый четвертый игнорирует призывы участвовать в субботниках, и имеет на это полное право», – говорится в сообщении.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще, чем женщины. Горожане до 34 лет не посещают субботники чаще тех, кто старше. Наводить чистоту и порядок в городе бесплатно готовы женщины и работники старше 45 лет.