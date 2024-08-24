На трассе Сургут-Нижневартовск из-за ремонта дороги ограничат движение

На участке трассы Сургут-Нижневартовск с 27 по 28 августа ограничат движение. Причина – ремонт дорожного покрытия, сообщает региональное управление автомобильных дорог.

«На автомобильной трассе Сургут-Нижневартовск с 213 по 217 км будет ограничено движение с 27 по 28 августа. Связано это с проведением ремонтных работ на участке капитального ремонта автомобильной дороги», – указали в сообщении.

Движение будет закрыто в вечернее время, с 23:00 до 04:00 часов.

Ранее мы писали о том, что на дороге Сургут-Нижневартовск устанавливали надземные пешеходные переходы. Трасса была закрыта в ночное время с 21 по 23 августа.