В Сургуте ожидаются сильные дожди: жителям дали рекомендации

Сургутян предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ночь на 24 августа. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Сургуте прогнозируются сильные дожди.

Власти города призывают жителей избегать нахождения на улице без необходимости. При ухудшении погодных условий рекомендуется укрыться в ближайшем прочном здании и избегать шатких конструкций, таких как рекламные щиты и раскачивающиеся вывески. Особое внимание следует уделить безопасности дома: закрыть окна и двери, убрать с балконов предметы, которые могут быть сброшены ветром.

Владельцам автомобилей советуют по возможности поставить транспорт в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Также важно быть осторожными и внимательными на дорогах в условиях сильного дождя.