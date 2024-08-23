Жители Сургута рассказали, куда планируют отправиться в отпуск осенью

Планы на осенний отдых строят 41% жителей Сургута. Горожане собираются провести отпуск дома, на даче и в поездах по России. Некоторые из них отправятся в теплые страны, чтобы убежать от постоянных дождей, сообщает сервис SuperJob.

«4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 19% проведут отпуск дома, 10% планируют поездку по России, 7% выбирают для отдыха дачу, а 5% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма − курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений − Турция, Египет и Таиланд», − говорится в результатах опроса.

Чаще всего же планами поехать за границу делились сургутяне с зарплатой от 100 тысяч рублей (9%). Впрочем, тех, кто проведет отпуск дома, также больше всего среди этой категории жителей (24%).

50% сургутян не планируют брать осенний отпуск.