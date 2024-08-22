Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

24 августа

Урожай года

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00.

Горожан приглашают на городской праздник с традиционной выставкой «Дары Севера», местные садоводы покажут шедевры дачного искусства. Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по народным промыслам, а также мастер-классах от школы творчества «Счастливый художник». На главной сцене для жителей выступят творческие коллективы города.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-39. Вход свободный. 0+

Танцевальная вечеринка «В пульсе звука»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, Арт-кафе. Время: 19:00.

В Сургуте пройдет невероятное событие, где каждый почувствует, как его сердце бьется в унисон с ритмами танцевальной музыки. Гостей мероприятия ждут известные хиты в исполнении артистов города, зажигательные флешмобы и веселые конкурсы. Билеты можно приобрести на кассе учреждения и на сайте.

Телефон для записи: 414-321. Цена балета: от 500 до 600 рублей. 18+

Rock в Невесомости: ОГП + 47

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Для сургутян подготовили большой и громкий рок-концерт с участием группы «Оголенный провод» и одного из главных открытий этого года − вокально-инструментального ансамбля «47».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

25 августа

Выездная торговля (ярмарка)

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 10:00-18:00.

В субботу и в воскресенье на площадке ИКЦ «Старый Сургут» пройдет торговая ярмарка. В ней примут участие предприниматели Сургута и района, Тюмени и Тюменской области. Товаропроизводители представят горожанам сельскохозяйственную, мясную, рыбную, молочную, консервированную и замороженную продукцию, а также зелень, ягоды, грибы, кондитерские изделия, мед, конфеты, сладости, сыры, масла и многое другое.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-39. Вход свободный. 0+

СтароСургутский АРТ-квартал

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00-18:00.

Для взрослых и юных горожан подготовили концертную и творческую программу, ярмарку, мастер-классы, игры и народные гулянья.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+