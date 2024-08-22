Сургут готов к отопительному сезону на 80%

Глава Сургута Максим Слепов проверил, как продвигается строительство новой котельной №7, которая обеспечит ресурсом промышленную часть города и лечебно-исправительное учреждение. Энергообъект уже готов на 70% − его планируют сдать в конце декабря 2024 года.

«Все оборудование в котельной российского производства, поэтому мы будем независимы от запчастей в случае необходимости. Это реальный пример импортозамещения в действии», − подчеркнул мэр.

Напоминаем, что 20% стоимости котельной покрывает само предприятие, 80% компенсирует ППК «Фонд развития территорий». На строительство выделили порядка 208 миллионов рублей.

Параллельно «Городские тепловые сети» начинают очередной проект − создание котельной №28 в поселке Юность.

«Городские тепловые сети вкладывают собственные средства в развитие и создание новой инфраструктуры, чтобы обеспечить город достаточным теплом. Учитывая, что дальше у нас формируется застройка новых территорий, мы должны обеспечивать их всей необходимой инфраструктурой: водой, теплом, газом и водоотведением. Мы идем планомерно, и я уверен, что успеваем и справляемся, чтобы предоставить строительные площадки под застройку», − отметил Максим Слепов.

А между тем не за горами отопительный сезон. Готовность к нему составляет порядка 80%. Все подготовительные работы планируют завершить в течение августа−сентября. А после Ростехнадзор проверит готовность Сургута к зиме − с 30 сентября по 11 октября.